В УПЦ МП заявили, что закон о переименовании церкви к ним не относится

В УПЦ МП отрицают, что их церковь религиозно подчинена России, а потому полагают, что закон с требованием о переименовании к ним не относится. Об этом заявил глава просветительско-информационного отдела церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ Климент.

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Климент прокомментировал признание Конституционным судом соответствующим закону требования к церквям, религиозные центры управления которыми находятся в России, указать это в своем названии.

"У нас есть уставные документы. В них четко отмечено, что Украинская Православная Церковь не руководится центрами за рубежом, а ее административный центр находится в Киеве. Поэтому действие этого закона на УПЦ не распространяется", – сказал Климент.

Он также выразил опасение, что "существует опасность преследования УПЦ с использованием далеко не правовых механизмов".

20 декабря 2018 года в Раде проголосовали за изменения в закон о свободе совести и религиозных организаций, который предусматривает, что религиозная организация, центр управления которой находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. В УПЦ МП тогда же заявили, что их этот закон не касается.

29 марта 2019 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску УПЦ МП к Министерству культуры.

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Сергій Бережний

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