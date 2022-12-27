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В УПЦ МП заявили, что закон о переименовании церкви к ним не относится

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 16:53
В УПЦ МП заявили, что закон о переименовании церкви к ним не относится - Фото
Митрополит УПЦ МП Климент (Фото - church.ua)

В УПЦ МП отрицают, что их церковь религиозно подчинена России, а потому полагают, что закон с требованием о переименовании к ним не относится. Об этом заявил глава просветительско-информационного отдела церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ Климент.  

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Климент прокомментировал признание Конституционным судом соответствующим закону требования к церквям, религиозные центры управления которыми находятся в России, указать это в своем названии.

"У нас есть уставные документы. В них четко отмечено, что Украинская Православная Церковь не руководится центрами за рубежом, а ее административный центр находится в Киеве. Поэтому действие этого закона на УПЦ не распространяется", – сказал Климент. 

Он также выразил опасение, что "существует опасность преследования УПЦ с использованием далеко не правовых механизмов".

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Сергій Бережний
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упц мп церковь переименование митрополит климент
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