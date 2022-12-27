В УПЦ МП заявили, что закон о переименовании церкви к ним не относится
В УПЦ МП отрицают, что их церковь религиозно подчинена России, а потому полагают, что закон с требованием о переименовании к ним не относится. Об этом заявил глава просветительско-информационного отдела церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ Климент.
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Климент прокомментировал признание Конституционным судом соответствующим закону требования к церквям, религиозные центры управления которыми находятся в России, указать это в своем названии.
"У нас есть уставные документы. В них четко отмечено, что Украинская Православная Церковь не руководится центрами за рубежом, а ее административный центр находится в Киеве. Поэтому действие этого закона на УПЦ не распространяется", – сказал Климент.
Он также выразил опасение, что "существует опасность преследования УПЦ с использованием далеко не правовых механизмов".
- 20 декабря 2018 года в Раде проголосовали за изменения в закон о свободе совести и религиозных организаций, который предусматривает, что религиозная организация, центр управления которой находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. В УПЦ МП тогда же заявили, что их этот закон не касается.
- 29 марта 2019 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску УПЦ МП к Министерству культуры.
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