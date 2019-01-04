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04.01.2019, 12:15

В Виннице перед собранием УПЦ МП побили журналиста

В Виннице перед собранием УПЦ МП побили журналиста - Фото
Фото: facebook.com/mip.gov.ua

Он со своими коллегами хотел осветить встречу митрополитов Ионафана, Варсонофия и Агапита из трех разных епархий

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В Виннице напали на журналистов, которые пытались попасть на анонсированную ранее встречу митрополитов УПЦ МП. Об этом сообщает местная газета 33канал.

"Мы подъехали, представились журналистами. Но охранники храма нас не впустили. Фотокорреспондента Сергея Химича побили. Пытались уничтожить аппаратуру. Мы вызвали полицию и сейчас даем показания", - рассказала корреспондент газеты Ирина Зотова.

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Также в 33канале сообщили, что только по приезду полиции к журналистам вышел клирик храма и сообщил об итоговой пресс-конференции, которая состоится в 12:30. 

Отмечается, что на собрание УПЦ МП должны были прибыть митрополиты Ионафан, Варсонофий и Агапит из трех разный епархий.  

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Теги: упц мп, нападение на журналистов
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