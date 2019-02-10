В Виннице от кори умер студент-медик

Сергей Бутенко (фото - Facebook студенческого совета Винницкой области)

В субботу, 9 февраля, в результате осложнений от кори умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко. О этом сообщается на странице студенческого совета Винницкой области в Facebook.

Бутенко скончался от коревой пневмонии - осложнения после перенесенного инфекционного заболевания.

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"Мы искренне сочувствуем семье умершего. Пусть его душа покоится с миром. Призываем каждого из вас к вакцинации, ведь эта страшная болезнь может застать кого-угодно!" - сказано в сообщении.

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30 января в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут объявлять эпидемию кори в стране.