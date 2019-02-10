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10.02.2019, 12:10

В Виннице от кори умер студент-медик

В Виннице от кори умер студент-медик - Фото
Сергей Бутенко (фото - Facebook студенческого совета Винницкой области)

Сергей Бутенко скончался от осложнения после кори

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В субботу, 9 февраля, в результате осложнений от кори умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко. О этом сообщается на странице студенческого совета Винницкой области в Facebook.

Бутенко скончался от коревой пневмонии - осложнения после перенесенного инфекционного заболевания.

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"Мы искренне сочувствуем семье умершего. Пусть его душа покоится с миром. Призываем каждого из вас к вакцинации, ведь эта страшная болезнь может застать кого-угодно!" - сказано в сообщении. 

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30 января в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут объявлять эпидемию кори в стране.

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Теги: смерть, медик, корь, студент, болезнь
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