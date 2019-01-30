В Украине не будут объявлять эпидемию кори

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Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори. Эту информацию подтвердили LIGA.net сегодня в пресс-службе ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что в Украине отмечается именно вспышка кори. "Единственный способ защиты от кори – это вакцинация, обращаем внимание на то, что необходимо вакцинироваться", - подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что нужно обязательно уточнить сроки календаря прививок.

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23 января 2019 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в минздраве до конца недели будет собрана специальная комиссия, которая определит, есть ли в Украине эпидемия кори.

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