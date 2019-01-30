Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.01.2019, 13:53

В Украине не будут объявлять эпидемию кори

В Украине не будут объявлять эпидемию кори - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Минздраве призвали украинцев делать прививки от кори

Реклама
Реклама

Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори. Эту информацию подтвердили LIGA.net сегодня в пресс-службе ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что в Украине отмечается именно вспышка кори. "Единственный способ защиты от кори – это вакцинация, обращаем внимание на то, что необходимо вакцинироваться", - подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что нужно обязательно уточнить сроки календаря прививок.

Реклама

23 января 2019 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в минздраве до конца недели будет собрана специальная комиссия, которая определит, есть ли в Украине эпидемия кори.

Читайте также: На пороге эпидемии кори. Что происходит и как себя защитить

Отправить:
Распечатать:
Теги: минздрав, ульяна супрун, эпидемия кори
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 