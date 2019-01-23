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23.01.2019, 13:46

Супрун не исключает, что в Украине могут объявить эпидемию кори

Супрун не исключает, что в Украине могут объявить эпидемию кори - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения отметила, что есть множество показателей, по которым объявляется эпидемия

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В Минздраве до конца недели будет собрана специальная комиссия, которая определит, есть ли в Украине эпидемия кори. Об этом сегодня на брифинге заявила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, отвечая на вопрос журналистов, сколько украинцев должны заболеть корью, чтобы объявили эпидемию в стране.

Супрун отметила, что существует множество показателей, по которым объявляется эпидемия, и не только количество заболевших или смертей.

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"Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы к концу недели все юридические документы собираем, чтобы мы могли собрать комиссию и рассмотреть, есть ли уже эпидемия", - отметила она.

По ее словам, в случае объявления эпидемии Минздрав будет иметь больше полномочий для закупки большего количества вакцин, расширить список тех, кто может получить вакцину.

Комментируя ситуацию в Луцке, где невакцинированных детей не пускают в школу, законно ли это, Супрун отметила: "Невакцинированные дети не имеют доступа в школы, поскольку закон о благополучии населения требует, чтобы все дети, которые ходят в школу, были вакцинированы".

С 28 декабря 2018 до 18 января 2019 корью в Украине заболели уже 8498 человек - 3537 взрослых и 4961 ребенок.

1 января 2019 года в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. В 2018 году корью заболели более 52 тысячи украинцев. На второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Ровенской области, у него не было ни одной прививки против кори.

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Теги: Супрун Ульяна, минздрав, эпидемия кори
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