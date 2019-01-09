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09.01.2019, 12:27

В Украине зафиксировали вторую смерть от кори в 2019 году

В Украине зафиксировали вторую смерть от кори в 2019 году - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мужчина не был привит против кори

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В Ровенской области от осложнений кори умер 49-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении Ровенского областного лабораторного центра в Facebook.

Мужчина проживал в пгт Квасилов, он заболел корью 19 декабря 2018 года.

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"Против кори не был привит. За медицинской помощью обратился 24 декабря, был госпитализирован в инфекционное отделение Ровенской ЦРБ. В связи с тяжелым течением заболевания 27 декабря переведен в отделение интенсивной терапии и анестезиологии", - отмечается в сообщении.

6 января мужчина скончался. "Заключительный диагноз: отек головного мозга, коревой энцефалит, корь тяжелая форма. Лабораторно подтверждено", - уточняется в сообщении.

1 января 2019 года в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. В 2018 году корью заболели более 52 тысяч украинцев. Минздрав напоминает, что остановить распространение болезни может только вакцинация. 

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Теги: ровенская область, смерть от кори
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