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22.01.2019, 11:51

Вспышка кори в Украине: количество больных стремительно растет

Вспышка кори в Украине: количество больных стремительно растет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Минздрава, с начала года в Украине заболели уже 8 тысяч 498 человек

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По оперативным данным центра общественного здоровья Минздрава, за третью неделю 2019 года корью заболели еще 3450 человек - 1502 взрослых и 1948 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе от осложнений кори умерли три человека. Всего в этом году от осложнений кори умерли уже пять человек.

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В 2018 году корь забрала 16 жизней.

С 28 декабря 2018 до 18 января 2019 корью в Украине заболели уже 8498 человек - 3537 взрослых и 4961 ребенок.

В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 1559 человек: 544 взрослых и 1015 детей), Ровенской (827: 257 взрослых и 570 детей), Винницкой (813: 341 взрослый и 472 ребенка), Хмельницкой (629: 332 взрослые и 279 детей) областях и Киеве (673: 356 взрослых и 317 детей).

"Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу КПК вовремя. В рамках усиленного иммунизации состоянию на 17 января доля детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 58,1% (меньше всего - в Черкасской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях)", - отметили в пресс-службе.

Риск заболеть увеличивается и из-за пребывания детей в школах и детских садах. "Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по календарю профилактических прививок", - подчеркнули в пресс-службе.

1 января 2019 года в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. В 2018 году корью заболели более 52 тысячи украинцев. На второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Ровенской области, у него не было ни одной прививки против кори.

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Теги: минздрав, корь, прививки
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