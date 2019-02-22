В Виннице разбили окна офиса БПП: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Виннице неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из партий. Полиция Винницкой области начала расследование, сообщает пресс-служба.

Утром сегодня, 22 февраля, в полицию поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной партии в Виннице по улице Соборной, 15. Полиция не называет партию.

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По этому адресу находится приемная Блока Петра Порошенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В действиях лиц, разбили окна дверей приемной усматриваются признаки правонарушения ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Издание Винница.Инфо пишет, что разбит вход в приемную БПП. На фото также видно помещение с символикой БПП.

Фото: Винница.Инфо

Полиция и следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции вчера, 21 февраля, проверяла офис одной из партий из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей. Прокуратура Сумской области открыла в отношении полицейских Сум уголовное производство за нарушение властных полномочий.