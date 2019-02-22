В полиции объяснили, почему проверяли один из штабов в Сумах

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Полиция и следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции вчера, 21 февраля, проверяла офис одной из партий из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Прокуратура Сумской области открыла в отношении полицейских Сум уголовное производство за нарушение властных полномочий - "якобы препятствование законной деятельности политических партий и заведомо незаконное задержание", сообщает пресс-служба. По данному факту руководитель главного управления полиции области назначил служебное расследование.

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Местная жительница сообщила в полицию о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской происходит подкуп избирателей. "По указанному адресу правоохранители нашли двух граждан - один зарегистрирован в г. Киеве, другой - житель Днепропетровской области. Никаких табличек, вывесок или других опознавательных знаков, что именно здесь расположено офисное помещение представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было", - говорят в полиции.

У одного из мужчин, которые находились внутри, полицейские заметили пистолет.

"Поскольку данные граждане отказались давать какие-либо пояснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства - наручники - и задержанных граждан доставили в горотдел полиции", - говорится в сообщении.

Вчера прокуратура Сумской области сообщила, что задержанных мужчин освободили только после ее вмешательства. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (Препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (Заведомо незаконное задержание) УК.

Расследовать дело будет СБУ.