В военчасти под Львовом украли оптику из США на 4,5 млн

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Следователи территориального управления ГБР, расположенного во Львове, выявили факт хищения со склада воинской части тепловизионных прицелов и приборов ночного видения. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госбюро расследований.

Отмечается, что в ноябре 2018 года в одной из военных частей во Львовской области неизвестные похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи. Стоимость украденного имущества составляет 4 529 933 гривень.

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По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

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