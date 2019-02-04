Луценко рассказал, кто и как "разоружал" украинскую армию

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Массовая реализация "избыточных" боевой техники и вооружения Вооруженных сил Украины началась в 2005 году. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

"Думаю, что сегодня убедительно было видно, что именно с 2005 года фактически по всем видам боевой техники и вооружений началась бешеная гонка объявления их избыточными и реализация в порядке, который устанавливал Кабмин", - сказал Луценко.

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По его словам, сегодня еще рано говорить о персональной ответственности каждого из министров обороны, начальников Генштаба и их подчиненных, "но есть уже три объявленных подозрения бывшим министрам обороны - говорю о Ежеле, Лебедеве и Саламатине, которым инкриминируется или служебная халатность, или государственная измена".

Луценко рассчитывает, что ГБР закончит расследование "фактического разоружения украинской армии" в течение года.

Генпрокурор отметил, что всего Кабмин издал четыре постановления о признании военного имущества избыточным.

"Это было четыре волны объявления избыточным колоссального количества нашего имущества. Первое постановление было от 14 июля 2005 года, второе - от 6 августа 2005 года, третье - от 15 августа 2011 года и последнее - от 14 августа 2013", - уточнил Луценко.

По его словам, в этих списках были "тысячи и тысячи единиц боевой техники, при том реализовывались они, согласно постановлению Кабмина, по остаточными ценам".

Недавно департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину подозрение в участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, а также в госизмене в интересах России, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.