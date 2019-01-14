Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.01.2019, 19:02

ГПУ: Экс-глава Минобороны дискредитировал Украину на рынке оружия

ГПУ: Экс-глава Минобороны дискредитировал Украину на рынке оружия - Фото
Саламатин Дмитрий Фото: mil.gov.ua

Дмитрию Саламатину объявили подозрение в госизмене в интересах России

Реклама
Реклама

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину подозрение в участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, а также в госизмене в интересах России, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Об этом сообщила в Facebook спикер генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на Юрия Луценко.

Отмечается, что Саламатина подозревают в том, что он своими действиями умышленно способствовал вытеснению Украины в мировых рынков оружия в пользу РФ.

Реклама

В частности, речь идет о дискредитации Украины при выполнении заключенных госпредприятиями оборонпрома с министерством обороны Ирака контрактов на поставку, ремонт, обслуживание военной техники на общую сумму более $560 млн. Контракты были заключены с Харьковским КБ по машиностроению им. Морозова, ГП "Антонов" и СВТФ "Прогресс".

Сообщается, что действия Саламатина привели к существенному ухудшению отношений между Украиной и Ираком и досрочному прекращению указанных контрактов, что позволило России усилить свои переговорные позиции на этом рынке.

Отмечается, что с момента срыва иракских контрактов Украина не заключила ни одного аналогичного широкомасштабного контракта в военной сфере.

Читайте также: Украина и Польша займутся производством систем ПВО

Отправить:
Распечатать:
Теги: генпрокуратура, дмитрий саламатин, юрий луценко, укроборонпром, оружие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 