ГПУ: Экс-глава Минобороны дискредитировал Украину на рынке оружия

Саламатин Дмитрий Фото: mil.gov.ua

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину подозрение в участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, а также в госизмене в интересах России, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Об этом сообщила в Facebook спикер генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на Юрия Луценко.

Отмечается, что Саламатина подозревают в том, что он своими действиями умышленно способствовал вытеснению Украины в мировых рынков оружия в пользу РФ.

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В частности, речь идет о дискредитации Украины при выполнении заключенных госпредприятиями оборонпрома с министерством обороны Ирака контрактов на поставку, ремонт, обслуживание военной техники на общую сумму более $560 млн. Контракты были заключены с Харьковским КБ по машиностроению им. Морозова, ГП "Антонов" и СВТФ "Прогресс".

Сообщается, что действия Саламатина привели к существенному ухудшению отношений между Украиной и Ираком и досрочному прекращению указанных контрактов, что позволило России усилить свои переговорные позиции на этом рынке.

Отмечается, что с момента срыва иракских контрактов Украина не заключила ни одного аналогичного широкомасштабного контракта в военной сфере.

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