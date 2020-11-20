В военном госпитале под Львовом прогремел взрыв, пациентов эвакуируют – Садовый

По предварительной информации, взорвался баллон с кислородом

В Винниках, под Львовом, в областном военном госпитале, по предварительной информации, взорвался баллон с кислородом. Нескольких пациентов срочно эвакуируют. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", – написал Садовый.

По его словам, бригады скорой помощи уже выехали в Винники. Львовские больница скорой помощи и 8-я больница готовы принять пациентов.

"Не думал, что новый "ковидний" корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро", – написал мэр.

О пострадавших не сообщается.

Позже Садовый написал, что на данный момент в госпитале временно нет возможности поставлять кислород. Всего в больнице – 60 кислородозависимых больных. 30 везут в больницу скорой помощи, пятеро из них в реанимации, 12 человек везут в 8-ю больницу.

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Вадим Ребрина

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