В Харьковской области взорвался газ на распределительной станции: есть погибшие и раненые

В результате взрыва на территории газораспределительной подстанции в Харьковской области погибли двое человек, девятеро ранены

28 октября в селе Березовское в Харьковской области на территории газораспределительной подстанции произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, девять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

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По данным спасателей, инцидент произошел в 11:35.

В результате взрыва частично разрушено одно здание. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

В полиции Харьковской области говорят, что сообщение о взрыве поступило в 11:47. По данным правоохранителей, произошел взрыв газа без дальнейшего возгорания. Задымление составило около 200 кв. м. Полицейские также работают на месте происшествия.

28 октября в Кривом Роге с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Предварительная причина аварии – кража стыковых накладок. Пострадавших нет.

Владислав Сердюк

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