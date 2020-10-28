В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов – фото

В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, на месте происшествия работает полиция

28 октября в Кривом Роге с рельсов сошел грузовой поезд, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Инцидент произошел в 04:10 на окраине Кривого Рога – сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В руководстве Укрзалізниці уже заявили о начале расследования, предварительная причина аварии – кража стыковых накладок. Там призывают полицию найти виновных в произошедшем.

Два поезда (Кривой Рог – Киев и Киев – Херсон) опаздывают из-за происшествия: первый – на 25 минут, второй – на два с половиной часа.

12 августа в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд – три человека погибли.

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Владислав Сердюк

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