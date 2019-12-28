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В ВСУ призвали военнослужащих не участвовать в онлайн-конкурсах

В ВСУ призвали военнослужащих не участвовать в онлайн-конкурсах - Фото
Военный, армия, ВСУ, война, ООС, АТО (скриншот)
28.12.2019, 15:39

Также в учебном центре предостерегли военных от предоставления кому-либо или публикации в соцсетях фото с данными

Учебный центр ВСУ "Десна" предостерег военнослужащих от участия в новогодних онлайн-конкурсах, потому что таким образом враг может пытаться получить информацию о личном составе и дислокации украинских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба "Десны".

"Уважаемый военнослужащие! В очередной раз обращаем ваше внимание на то, что враг - не спит, и пытается получить как можно больше информации о личном составе ВСУ! Не принимайте участия в подобных конкурсах, не распространяйте данные о подразделении и дислокации!" - сказано в сообщении.

Также в учебном центре предостерегли военных от предоставления кому-либо или публикации в соцсетях фото с данными о местоположении или другой информацией.

"Берегите информацию и свою жизнь!" – призвали военных в "Десне".

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ВСУ десна новый год
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