В ВСУ призвали военнослужащих не участвовать в онлайн-конкурсах

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Учебный центр ВСУ "Десна" предостерег военнослужащих от участия в новогодних онлайн-конкурсах, потому что таким образом враг может пытаться получить информацию о личном составе и дислокации украинских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба "Десны".

"Уважаемый военнослужащие! В очередной раз обращаем ваше внимание на то, что враг - не спит, и пытается получить как можно больше информации о личном составе ВСУ! Не принимайте участия в подобных конкурсах, не распространяйте данные о подразделении и дислокации!" - сказано в сообщении.

Также в учебном центре предостерегли военных от предоставления кому-либо или публикации в соцсетях фото с данными о местоположении или другой информацией.

"Берегите информацию и свою жизнь!" – призвали военных в "Десне".

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