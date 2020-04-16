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В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП
16.04.2020, 17:06

В Минобороны говорят, что он был госпитализирован через неделю после появления симптомов коронавируса

Во Львове, в реанимации от коронавируса умер работник Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Согласно сообщению, первые признаки болезни - повышенная температура и затрудненное дыхание - у военнослужащего появились еще 1 апреля.

8 апреля в связи с ухудшением самочувствия он был доставлен в Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении. Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Минобороны отметили, что он получал все необходимое лечение.

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Заболевание COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования 12 апреля. Сегодня, 16 апреля, военный умер.

"По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания", - сказано в сообщении.

  • По информации Минобороны, по состоянию на 16 апреля в ВСУ зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом.
  • Первый летальный случай от COVID-19 в ВСУ был зарегистрирован 7 апреля. Умерла женщина - работница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
  • Всего в Украине по состоянию на 09:00 16 апреля зафиксированы 4161 случаев, 116 из них летальные, выздоровели 186 человекаLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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ВСУ минобороны коронавирус COVID -19
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