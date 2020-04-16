В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

Во Львове, в реанимации от коронавируса умер работник Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Согласно сообщению, первые признаки болезни - повышенная температура и затрудненное дыхание - у военнослужащего появились еще 1 апреля.
8 апреля в связи с ухудшением самочувствия он был доставлен в Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении. Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Минобороны отметили, что он получал все необходимое лечение.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Заболевание COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования 12 апреля. Сегодня, 16 апреля, военный умер.
"По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания", - сказано в сообщении.