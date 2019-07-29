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В ЮАР убили туриста из Украины - СМИ

В ЮАР убили туриста из Украины - СМИ - Фото
Фото: ЕРА
29.07.2019, 14:56

По версии полиции, три человека напали на 44-летнего украинца с ножами

В Южной Африке, в пригороде Кейптауна неизвестные убили украинского туриста и украли его личные вещи. Об этом сообщает местное издание News24.

Инцидент произошел в субботу на туристической тропе в Хаут Бей.

По версии полиции, три человека напали на 44-летнего украинца с ножами, на его теле обнаружено множество ранений. После этого злоумышленники забрали рюкзак пострадавшего и скрылись.

Издание пишет, что украинец жил в местном пансионе и был предупрежден о том, что нельзя идти по этому пути в одиночку.

Один из подозреваемых уже задержан. Ожидается, что в понедельник он предстанет перед мировым судом Винберга.

28 марта в национальном парке Гранд-Каньон (штат Аризона, США) турист сорвался с высоты 300 метров, пытаясь сделать фотографию.

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туризм юар Хаут Бей
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