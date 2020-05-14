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В Закарпатской области обрушился недействующий кинотеатр: погиб человек

В Закарпатской области обрушился недействующий кинотеатр: погиб человек - Фото
Фото: dsns.gov.ua
14.05.2020, 18:38

Трагедия произошла во время демонтажа здания кинотеатра

обновлено

В городе Виноградов Закарпатской области во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалами оказались два человека. Один из них погиб. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

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Второй пострадавший, согласно сообщению, освобожден из-под завалов и в удовлетворительном состоянии передан медработникам.

Вместе с тем в сообщении ГСЧС в Facebook не говорится о погибшем. Сказано, что, по состоянию на 17:00 из-под завалов был изъят мужчина. Он госпитализирован.

В областном управлении ГСЧС уточнили, что в 17:15 под завалами найдено тело мужчины без признаков жизни.

Вадим Ребрина
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ГСЧС кинотеатр виноградов
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