В Закарпатской области обрушился недействующий кинотеатр: погиб человек

Фото: dsns.gov.ua

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В городе Виноградов Закарпатской области во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалами оказались два человека. Один из них погиб. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

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Второй пострадавший, согласно сообщению, освобожден из-под завалов и в удовлетворительном состоянии передан медработникам.

Вместе с тем в сообщении ГСЧС в Facebook не говорится о погибшем. Сказано, что, по состоянию на 17:00 из-под завалов был изъят мужчина. Он госпитализирован.

В областном управлении ГСЧС уточнили, что в 17:15 под завалами найдено тело мужчины без признаков жизни.