UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Величайших нападающий из всех". Легендарный немецкий футболист умер в возрасте 75 лет

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 15:50
Герд Мюллер в молодости (Фото - пресс-служба ФК Бавария)

Легенда мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он забил 68 голов в 62 матчах за Германию, включая победный гол в финале чемпионата мира 1974 года против Нидерландов.

Также Мюллер 15 лет играл в "Баварии", забив рекордные 365 голов в 427 матчах. В частности, он является обладателем Золотой бутсы и Золотого мяча. 

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что "Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших – и прекрасным человеком, личностью мирового футбола".

"Без Герда Мюллера "Бавария" не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память о нем будут жить вечно", – сказал Хайнер.

Последние годы Герд Мюллер болел Альцгеймером, сообщает UA Football

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол Бавария герд мюллер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 