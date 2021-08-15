"Величайших нападающий из всех". Легендарный немецкий футболист умер в возрасте 75 лет

Легенда мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает BBC.

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Он забил 68 голов в 62 матчах за Германию, включая победный гол в финале чемпионата мира 1974 года против Нидерландов.

Также Мюллер 15 лет играл в "Баварии", забив рекордные 365 голов в 427 матчах. В частности, он является обладателем Золотой бутсы и Золотого мяча.

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что "Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших – и прекрасным человеком, личностью мирового футбола".

"Без Герда Мюллера "Бавария" не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память о нем будут жить вечно", – сказал Хайнер.

Последние годы Герд Мюллер болел Альцгеймером, сообщает UA Football.

В декабре 2020-го умер футболист "золотого" состава "Динамо" 1970-х годов – Петр Слободян.

Владислав Сердюк

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