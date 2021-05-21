Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о трагедии Ил-76

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал генерала Виктора Назарова, ранее приговоренного к семи годам тюрьмы по делу о трагедии Ил-76, который в 2014 году сбили на Донбассе российские боевики. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Как отмечается, суд отменил принятые судебные решения и закрыл уголовное дело в связи с отсутствием в действиях Назарова состава преступления.

Суд решил, что предыдущие выводы судов о якобы возможности Назарова предотвратить трагедию – были неправильными.

На решение отреагировал адвокат Назарова – Виталий Погосян.

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево – не будет. Назаров признан невиновным", – написал он в Facebook.

4 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли все, кто был на борту: 40 десантников и девять членов экипажа. Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО.

В марте 2017 года суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова, которая привела к гибели 49 украинских военных и приговорили к семи годам лишения свободы. Он заявил, что вину не признает, и подал апелляцию.

11 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд отклонил апелляцию, оставив решение Павлоградского райсуда области без изменений.

23 декабря кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил выполнение приговора Назарова и потребовал материалы дела.

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Марк Сировой

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