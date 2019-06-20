Верховный суд оставил в силе приговор дезертиру Одинцову

Суд (фото - pixabay.com)

Верховный суд оставил в силе приговор прапорщику ВСУ Максиму Одинцову, которого приговорили к 14 годам лишения свободы за дезертирство. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Суд оставил в силе приговор Дарницкого районного суда Киева и постановление Апелляционного суда Киева.

В прокуратуре отметили, что вина бывшего военнослужащего доказана.

"Доказано, что военнослужащий, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной республики Крым, во время оккупации полуострова, в 2014 году не выполнил приказа о прибытии на новое место службы и остался на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

В дальнейшем Одинцов проходил военную службу в Вооруженных силах РФ, а в ноябре 2016 был задержан на территории Украины правоохранительными органами.

В феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена обратиться к президенту Украины с просьбой передать России двух дезертиров – Одинцова и Баранова.