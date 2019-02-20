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20.02.2019, 14:27

РФ заявила о намерении просить Украину о передаче двух дезертиров

РФ заявила о намерении просить Украину о передаче двух дезертиров - Фото
Татьяна Москалькова Фото: facebook.com/Moscalkova.Tatiana

При этом отмечается, что сделать это российская сторона намерена после президентских выборов в Украине

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена обратиться к президенту Украины с просьбой передать России двух арестованных военнослужащих, которые после аннексии Крыма перешли служить в армию оккупанта. Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что сделать это Москалькова намерена после президентских выборов в Украине.

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"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.

Москалькова заявила, что считает Баранова и Одинцова осужденными несправедливо.

Также она считает, что "надо сделать все возможное", чтобы убедить Украину "прекратить дальнейшее расследование" по делу обвиняемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина.

В марте 2014 года Баранов и Одинцов отказались нести службу в Вооруженных Силах Украины и заключили контракты о службе в военной авиации РФ. В 2016 г СБУ задержала их на административной границе с Крымом. Досудебное расследование по ним завершено, обвинительные акты об измене присяге и переходе на сторону страны-агрессора переданы в суд.

Ранее представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга заявлял, что Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на Баранова и Одинцова.

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Теги: дезертир, обмен, татьяна москалькова, максим одинцов, Александр Баранов
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