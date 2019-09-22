Вместе с ГСЧС. В Станице Луганской строят временный мост: фото

В Станице Луганской со стороны подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста, который должен работать, пока будут ремонтировать основной. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ.
По информации наблюдателей, 19 сентября восемь рабочих выравнивали поверхность и закладывали фундамент для временного моста. Три грузовика привезли бетонные плиты и щебень.
20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.
В Луганской облгосадминистрации 21 сентября сообщили, что первый замглавы ОГА Юрий Погуляйко проинспектировал ход работ.
"Работы у излома моста выполняют работники ООО Уктрансмист, инженерная группа ГСЧС и пиротехническая группа ГСЧС", - говорится в сообщении.
Пиротехники продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.
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