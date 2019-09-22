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Вместе с ГСЧС. В Станице Луганской строят временный мост: фото

Вместе с ГСЧС. В Станице Луганской строят временный мост: фото - Фото
Строительство временного моста в Станице Луганской (Фото: facebook.com/odalug)
22.09.2019, 17:26

Пиротехники продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов

В Станице Луганской со стороны подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста, который должен работать, пока будут ремонтировать основной. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ.

По информации наблюдателей, 19 сентября восемь рабочих выравнивали поверхность и закладывали фундамент для временного моста. Три грузовика привезли бетонные плиты и щебень.

20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

В Луганской облгосадминистрации 21 сентября сообщили, что первый замглавы ОГА Юрий Погуляйко проинспектировал ход работ.

"Работы у излома моста выполняют работники ООО Уктрансмист, инженерная группа ГСЧС и пиротехническая группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

Пиротехники продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

  • 16 сентября на официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube организовали LIVE-трансляцию восстановления разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

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Донбасс станица луганская мост
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