Во Львове подростки выбросили с 9 этажа кошку: фото, видео

Андриана Байло с кошкой (фото - аккаунт в Facebook)

Во Львове двое несовершеннолетних выбросили из окна подъезда на девятом этаже кошку. Животное выжило. Полиция открыла уголовное дело. Об этом рассказала зоозащитница Мария Ильчишин, которая вместе с другими неравнодушными написала коллективное заявление в полицию.

"Кошечку нашла Андриана Байло (зоозащитница - ред.) вместе с женщиной, которая подкармливает бездомных кошек возле дома, где произошла трагедия", - сказала она, отметив, что кошка жила на улице, у нее был опекун, которая теперь забрала ее с улицы к себе домой.

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"Они снимают это на видео, шутят и веселятся, а потом еще монтируют это видео, накладывая музыку и выставляют в социальных сетях", - написала Светлана Лаврикова.

На видео присутствует жестокость и нецензурная лексика 18+

"Вчера зоозащитники возили кошку к ветеринару - все хорошо с ней. Падая с 9 этажа, она успела зргупуватися и выбрать такое положение тела, которое дало возможность безопасного приземления. Возможно есть ушибы, но животное не скажет где болит. Немного испуганная, но ведет себя спокойно", - рассказала в Facebook Виктория Балицкая.

Кошку, которую раньше звали Серочкой, назвали Фартовая.

Правоохранители установили личности и нашли подростков. Открыто уголовное производство по факту публикации в сети видеозаписи, на которой двое несовершеннолетних бросают кошку с 9 этажа здания.

"За считанные минуты адреса, где проживают подростки, передали экипажам. Патрульные поехали к ним домой. Мама одного из ребят была поражена услышанным. Ее 16-летний сын признал, что действительно снимал событие на видео", - сказали в полиции.

Один из участников преступления, Богдан Тодорюк, записал видео, где говорит, что ему стыдно и просит кго простить.

Жительница дома, которая подкармливала кошку (фото - Facebook/Віка Балицька)

Андриана Байло с кошкой по пути к ветеринару (фото - аккаунт в Facebook)

Балкон квартиры одного из подозреваемых в преступлении (фото - Андриана Байло/Facebook)

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