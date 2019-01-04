Во Львове за сбыт метадона задержали пожилых супругов: фото

Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове задержали 60-летнего мужчину и его 59-летнюю жену по подозрению в сбыте наркотического средства метадон. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Правоохранители говорят, что супруги входили в состав преступной группы и сбывали метадон в особо крупных размерах.

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Согласно сообщению полиции, во время задержания и санкционированного обыска они обнаружили и изъяли крупную партию наркотика, мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, автомобильные номерные знаки иностранной регистрации и денежные средства.

"Наркосодержащие вещества 60-летний мужчина и его 59-летняя жена сбывали наркозависимым лицам в частном доме", - сказано в сообщении.

По оценке полиции, стоимость изъятого метадона составляет по ценам "черного" рынка более 300 тыс грн.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Исследование, проведенное специалистами из Университета Джона Хопкинса в США, показало, что наркотик экстази (MDMA) действует на осьминогов примерно так же, как на людей, - они становятся более социальным и пытаются обнять друг друга.