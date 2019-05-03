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03.05.2019, 11:24

Во Львовской области массово отравились нацгвардейцы

Во Львовской области массово отравились нацгвардейцы - Фото
Фото: LIGA.net

Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное

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Во Львовской области отравились 57 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Западного территориального управления Нацгвардии.

29 апреля в медпункт воинской части 4114 обратилось 27 военнослужащих с жалобами на плохое самочувствие и признаками расстройств пищеварения.

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Их отправил на лечение в военный госпиталь города Золочев.

"На следующий день, для локализации возможной инфекции, в госпиталь были отправлены еще 30 военнослужащих с вероятными признаками. Накануне почти все военнослужащие находились на службе по охране общественного порядка во Львове, к некоторым приезжали родственники", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, все продукты питания, поступающих на обеспечение военной части, проходят входной контроль и их качество подтверждается сопроводительными документами.

"В военной столовой питается более 300 человек, поэтому говорить о том, что военнослужащие съели некачественные продукты питания в столовой пока нет оснований. В столовой воинской части были отобраны пробы пищевых продуктов, готовой пищи, смывы",  - отмечается в сообщении.

Результаты будут известны в ближайшее время. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. По данному факту назначено служебное расследование.

21 марта в Северодонецке отравились ученики одной из школ.

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Теги: отравление, военные, нацгвардия
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