Во Львовской области массово отравились нацгвардейцы

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Во Львовской области отравились 57 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Западного территориального управления Нацгвардии.

29 апреля в медпункт воинской части 4114 обратилось 27 военнослужащих с жалобами на плохое самочувствие и признаками расстройств пищеварения.

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Их отправил на лечение в военный госпиталь города Золочев.

"На следующий день, для локализации возможной инфекции, в госпиталь были отправлены еще 30 военнослужащих с вероятными признаками. Накануне почти все военнослужащие находились на службе по охране общественного порядка во Львове, к некоторым приезжали родственники", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, все продукты питания, поступающих на обеспечение военной части, проходят входной контроль и их качество подтверждается сопроводительными документами.

"В военной столовой питается более 300 человек, поэтому говорить о том, что военнослужащие съели некачественные продукты питания в столовой пока нет оснований. В столовой воинской части были отобраны пробы пищевых продуктов, готовой пищи, смывы", - отмечается в сообщении.

Результаты будут известны в ближайшее время. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. По данному факту назначено служебное расследование.

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