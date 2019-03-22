В Северодонецке в одной из школ отравились ученики

Фото: facebook.com/csomvd

В Северодонецке вчера, 21 марта, отравились ученики одной из школ. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

В медпункт одной из школ обратились ученики седьмого класса с жалобами на слабость, тошноту и головную боль. "Детей с подозрением на отравление неизвестным веществом госпитализированы в Луганскую областную детскую больницу", - отметила Погукай.

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По ее словам, около 14:20 в дежурную часть полиции Северодонецка поступило сообщение врача СМП о том, что в учебном заведении 14 детей нуждаются в медицинской помощи.

На место происшествия вместе с медиками прибыли правоохранители, которые установили, что в 09:00, на уроке, ученики почувствовали запах "химического происхождения".

"Чтобы проветрить помещение, учитель открыла окна, после третьего урока за помощью к медработника школы стали обращаться ученики", - уточнила Погукай.

Она добавила, что после опроса школьников, администрации, работников школы и обследовав учебные и подсобные помещения, правоохранители установили, что вероятный источник запаха – это разлитый растворитель.

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