Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.05.2019, 14:41

Во Львовской области мужчина погиб от удара молнии

Во Львовской области мужчина погиб от удара молнии - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

В результате удара молнии пострадала еще 70-летняя женщина

Реклама
Реклама

В городе Сокаль Львовской области погиб 66-летний мужчина от удара молнии. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"11 мая около 15:00 в городе Сокаль, на дачном участке, молнией был смертельно поражен местный житель 1953 года, а его жена 1949 года", - отмечается в сообщении.

Реклама

Его 70-летняя жена госпитализирована также от удара молнии, она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Сокальской центральной районной больницы.

11 июля 2018 года в городе Балта Одесской области в школе произошел пожар из-за попадания молнии.

Отправить:
Распечатать:
Теги: мужчина, львовская область, молния
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 