Во Львовской области мужчина погиб от удара молнии

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В городе Сокаль Львовской области погиб 66-летний мужчина от удара молнии. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"11 мая около 15:00 в городе Сокаль, на дачном участке, молнией был смертельно поражен местный житель 1953 года, а его жена 1949 года", - отмечается в сообщении.

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Его 70-летняя жена госпитализирована также от удара молнии, она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Сокальской центральной районной больницы.

11 июля 2018 года в городе Балта Одесской области в школе произошел пожар из-за попадания молнии.