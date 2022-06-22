Во Львовской области сошел с рельсов грузовой вагон: задерживаются ряд поездов

Грузовой вагон сошел с рельсов на участке Задворье — Красне во Львовской области. Ожидаются задержки ряда пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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В частности, задержаться могут поезда:

№ 18/17 Львов – Харьков;

№ 258/260 Ивано-Франковск – Чернигов, Сумы;

№ 26/236 Черновцы, Рахов – Одесса;

№ 60/59 Чоп – Киев;

№ 32/31 Перемышль – Запорожье;

№ 92/91 Львов – Киев;

№ 2/1 Ивано-Франковск – Харьков;

№ 12/11 Львов – Одесса;

№ 82/81 Ужгород – Киев;

№ 36/38 Перемышль, Ужгород – Одесса;

№ 56/55 Рахов – Киев;

№ 749/750 Киев – Львов, Киев – Вена.

Время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com, информация обновляется каждый час, напомнили в Укрзалізниці.

Железнодорожники уже работают над восстановлением габарита пути, движение не останавливается, сообщили в компании.

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Вадим Ребрина

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