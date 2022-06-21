Укрзализныця изменила маршрут поезда Харьков – Ивано-Франковск из соображений безопасности

Маршрут поезда сообщением Харьков – Ивано-Франковск будет изменен. Об этом сообщила компания Укрзалізниця.

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"Из соображений безопасности маршрут поезда № 15/16 Харьков – Ивано-Франковск будет изменен", – говорится в сообщении.

Как отмечается, время в пути поезда этого маршрута увеличится ориентировочно на три часа.

20 июня мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрелы города, начиная со вчерашнего дня.

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Наталия Медведева

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