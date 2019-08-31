Во время пожара в детском лагере погиб подросток

Фото: пресс-служба ГСЧС

Во время пожара на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол", что в селе Сокол Галицкого района Ивано-Франковской области, погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, сообщение о пожаре они получили в 13:40. В 14:08 пожар был локализован, а в 14:41 - ликвидован.

В ГСЧС говорят, что горела деревянная сцена.

На месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя города Бурштин. При этом спасатели сообщают, что по состоянию на 31 августа детей в лагере не было.

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