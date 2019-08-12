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Одесский лагерь Виктория впервые после пожара заселили детьми

Одесский лагерь Виктория впервые после пожара заселили детьми - Фото
Фото: odesa.dsns.gov.ua
12.08.2019, 08:45

Масштабный пожар произошел в сентябре 2017 года

Одесский лагерь Виктория впервые после трагедии, унесший жизни трех девочек, снова принял детей. Первая после трагедии смена прибыла в детское учреждение в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Думская

Как сообщила изданию начальник городского департамента образования и науки Елена Буйневич, прибывшая смена состоит из 103 человек. В основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере с 9 по 29 августа.

Думская отмечает, что речь идет о заселении детей в каменные корпуса Виктории, на ремонт которых, по информации издания, потратили больше пяти миллионов гривен. Деревянные же домики, один из которых сгорел осенью 2017 года, остаются под арестом.

  • 15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. В результате погибли трое детей.
  • 2 февраля 2018 года прокуратура сообщила, что по делу о пожаре в Виктории объявлено о подозрении одному из ведущих инспекторов райотдела ГСЧС в Одессе.
  • 12 февраля 2018 года стало известно, что тела погибших в Виктории детей отправят на повторную экспертизу
  • 24 апреля 2018 года Киевский районный суд Одессы вынес приговор старшему воспитателю детского лагеря Виктория Наталье Цокур. 

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пожар в лагере Виктория пожар в Виктории
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