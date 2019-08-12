Одесский лагерь Виктория впервые после пожара заселили детьми

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Одесский лагерь Виктория впервые после трагедии, унесший жизни трех девочек, снова принял детей. Первая после трагедии смена прибыла в детское учреждение в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Думская.

Как сообщила изданию начальник городского департамента образования и науки Елена Буйневич, прибывшая смена состоит из 103 человек. В основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере с 9 по 29 августа.

Думская отмечает, что речь идет о заселении детей в каменные корпуса Виктории, на ремонт которых, по информации издания, потратили больше пяти миллионов гривен. Деревянные же домики, один из которых сгорел осенью 2017 года, остаются под арестом.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. В результате погибли трое детей.

произошел 2 февраля 2018 года прокуратура сообщила , что по делу о пожаре в Виктории объявлено о подозрении одному из ведущих инспекторов райотдела ГСЧС в Одессе.

12 февраля 2018 года стало известно, что тела погибших в Виктории детей отправят на повторную экспертизу

24 апреля 2018 года Киевский районный суд Одессы вынес приговор старшему воспитателю детского лагеря Виктория Наталье Цокур.

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