Одесский лагерь Виктория впервые после пожара заселили детьми

Одесский лагерь Виктория впервые после трагедии, унесший жизни трех девочек, снова принял детей. Первая после трагедии смена прибыла в детское учреждение в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Думская.
Как сообщила изданию начальник городского департамента образования и науки Елена Буйневич, прибывшая смена состоит из 103 человек. В основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере с 9 по 29 августа.
Думская отмечает, что речь идет о заселении детей в каменные корпуса Виктории, на ремонт которых, по информации издания, потратили больше пяти миллионов гривен. Деревянные же домики, один из которых сгорел осенью 2017 года, остаются под арестом.
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