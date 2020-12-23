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Военного ВМС ВСУ завербовали россияне, он признался, и суд не стал его наказывать

23.12.2020, 23:18
Военного ВМС ВСУ завербовали россияне, он признался, и суд не стал его наказывать - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Сегодня, 23 декабря, Приморский райсуд Одессы признал виновным в подготовке к госизмене в форме шпионажа военного ВМС ВСУ, но освободил его от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, военнослужащий при пересечении админграницы с оккупированным Крымом был завербован представителями российских спецслужб. Они добились этого путем шантажа и психологического давления.

По информации СБУ, сотрудник спецслужбы РФ поручил военному ВСУ собирать информацию военного характера и об общественно-политической обстановке в южном регионе.

Как сообщается, после возвращения на контролируемую Украиной территорию военнослужащий добровольно рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и отказался от выполнения заданий вражеских спецслужб.

СПРАВКА. Согласно ч. 2 ст. 111 УК, освобождается от ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или ее представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

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Наталия Медведева
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