Военного ВМС ВСУ завербовали россияне, он признался, и суд не стал его наказывать
Сегодня, 23 декабря, Приморский райсуд Одессы признал виновным в подготовке к госизмене в форме шпионажа военного ВМС ВСУ, но освободил его от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, военнослужащий при пересечении админграницы с оккупированным Крымом был завербован представителями российских спецслужб. Они добились этого путем шантажа и психологического давления.
По информации СБУ, сотрудник спецслужбы РФ поручил военному ВСУ собирать информацию военного характера и об общественно-политической обстановке в южном регионе.
Как сообщается, после возвращения на контролируемую Украиной территорию военнослужащий добровольно рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и отказался от выполнения заданий вражеских спецслужб.
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