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Военный контрразведчик пойман на взятке - Офис генпрокурора

Военный контрразведчик пойман на взятке - Офис генпрокурора - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
20.02.2020, 13:01

Подозреваемый получил взятку за организацию провоза товара через пункт пропуска

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с СБУ и Госбюро расследований задержали сотрудника военной контрразведки СБУ при получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, старший уполномоченный департамента контрразведки СБУ получил взятку в размере 10% от стоимости товара за то, что организовал пересечение через пункт пропуска на госгранице без декларирования.

Решается вопрос об объявлении подозрения, а также внесении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • 4 февраля сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя 2,5 млн грн. 

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контрразведка СБУ взятка Офис генпрокурора
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