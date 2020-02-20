Военный контрразведчик пойман на взятке - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с СБУ и Госбюро расследований задержали сотрудника военной контрразведки СБУ при получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По версии следствия, старший уполномоченный департамента контрразведки СБУ получил взятку в размере 10% от стоимости товара за то, что организовал пересечение через пункт пропуска на госгранице без декларирования.
Решается вопрос об объявлении подозрения, а также внесении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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