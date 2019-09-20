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"Война готовится, а?" На видео сняли танки РФ у границы Украины

"Война готовится, а?" На видео сняли танки РФ у границы Украины - Фото
Фото: Евгений Малолетка / пресс-служба СММ ОБСЕ
20.09.2019, 10:53

Большую колонну бронетехники РФ и машин снабжения зафиксировали в 15-25 км от границы на мариупольском направлении около российского села Радионовка

Вчера, 19 сентября, неподалеку от украинской границы (ее неподконтрольный правительству участок) была замечена колонна тяжелой боевой техники страны-оккупанта РФ. Видео в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Военные учения, демонстрация силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с разных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми нужно быть постоянно", - написал военный. 

На кадрах видно танки, самоходные артиллерийские установки, военные фургоны и прочая техника. 

Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика автора видео:

Радионовка в Ростовской области РФ на карте региона

  • С начала 2014 года Россия оккупировала 7% Украины. Эти территории до сих пор не возвращены под контроль Украины.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.
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Донбасс колонна радионовка
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