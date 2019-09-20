"Война готовится, а?" На видео сняли танки РФ у границы Украины

Фото: Евгений Малолетка / пресс-служба СММ ОБСЕ

Вчера, 19 сентября, неподалеку от украинской границы (ее неподконтрольный правительству участок) была замечена колонна тяжелой боевой техники страны-оккупанта РФ. Видео в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Военные учения, демонстрация силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с разных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми нужно быть постоянно", - написал военный.

На кадрах видно танки, самоходные артиллерийские установки, военные фургоны и прочая техника.

Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика автора видео:

Радионовка в Ростовской области РФ на карте региона: