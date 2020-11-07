Война на Донбассе. Боевики ждут приказ Москвы и затягивают переговоры об обмене – Резников
По словам министра, решение об обмене удерживаемыми лицами принимает исключительно Путин
Процесс обмена удерживаемыми лицами затягивается, потому что боевики не получили команды из Москвы и ведут тактику затягивания переговоров. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.
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"Поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры ... Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, когда на нас будут давить родственники людей, страдающих тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки ... В Кремле есть один человек, который принимает окончательные решения. Это президент Российской Федерации", – сказал Резников.
Что касается возвращения заключенных из оккупированного Крыма, то, по словам Резникова, об этом будет идти речь на отдельной крымской площадке.
- 22 августа президент Владимир Зеленский сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в новом списке, подготовленном для обмена удерживаемыми лицами – более 20 крымских татар, которых удерживают в России.
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