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Война на Донбассе. Боевики ждут приказ Москвы и затягивают переговоры об обмене – Резников

07.11.2020, 17:26
Война на Донбассе. Боевики ждут приказ Москвы и затягивают переговоры об обмене – Резников - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)

По словам министра, решение об обмене удерживаемыми лицами принимает исключительно Путин

Процесс обмена удерживаемыми лицами затягивается, потому что боевики не получили команды из Москвы и ведут тактику затягивания переговоров. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.

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"Поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры ... Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, когда на нас будут давить родственники людей, страдающих тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки ... В Кремле есть один человек, который принимает окончательные решения. Это президент Российской Федерации", – сказал Резников.

Что касается возвращения заключенных из оккупированного Крыма, то, по словам Резникова, об этом будет идти речь на отдельной крымской площадке.

Наталия Медведева
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Алексей Резников Донбасс обмен

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