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Война на Донбассе. В Луганской области боевики провели артобстрел, погиб военный

Война на Донбассе. В Луганской области боевики провели артобстрел, погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
28.04.2020, 23:28

В Луганской области боевики обстреляли позиции объединенных сил из 152-мм и 122-мм артсистем, погиб военный

Сегодня, 28 апреля, вооруженные формирования России в очередной раз обстреляли позиции объединенных сил в Луганской области, погиб военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что боевики из жилых кварталов поселка Голубовское открыли огонь из артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что в направлении населенного пункта Первомайск боевики стреляли из 152-мм пушек. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое".

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.

  • 27 апреля боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих получили ранения. По данным разведки, ответным огнем были уничтожены два российских наемника, еще трое ранены.
Наталия Медведева
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