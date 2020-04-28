Война на Донбассе. В Луганской области боевики провели артобстрел, погиб военный

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 28 апреля, вооруженные формирования России в очередной раз обстреляли позиции объединенных сил в Луганской области, погиб военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что боевики из жилых кварталов поселка Голубовское открыли огонь из артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что в направлении населенного пункта Первомайск боевики стреляли из 152-мм пушек. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое".

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.

27 апреля боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих получили ранения. По данным разведки, ответным огнем были уничтожены два российских наемника, еще трое ранены.