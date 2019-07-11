От смертельного ранения умер разведчик ВСУ - киборг Колодяжный

Александр Колодяжный (фото - скриншот видео)

В больнице от полученных ранений скончался разведчик, старший сержант, кавалер ордена За мужество 3-й степени Александр Колодяжный. Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Четвертое ранение, несовместимое с жизнью. 11 июля, в центральном военном госпитале, с утра сердце остановилась. Врачи боролись до последней минуты", - написала она.

Он был разведчиком 74-го разведывательного батальона. Как сообщает Цензор.нет, в 2014-м Колодяжный, "рискуя собой, водрузил украинский флаг над старым терминалом (Донецкого аэропорта – ред.).

Ранее сегодня сообщалось, что погибший вчера после обстрела КрАЗа в колонне губернатора Донецкой области Павла Кириленко военный - 21-летний уроженец Николаева Антон Фака. Младший сержант служил в 406-й отдельной артиллерийской бригаде им. Алмазова.

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