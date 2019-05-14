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14.05.2019, 18:29

Война в Донбассе: боевики провели пять обстрелов, погиб военный

Война в Донбассе: боевики провели пять обстрелов, погиб военный - Фото
ООС (фото - ЕРА)

Двое военнослужащих получили ранения

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Сегодня, 14 мая, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, по состоянию на 18:00, боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Сообщется, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Украинские военные дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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Ранее сегодня сообщалось, что, по информации Главного управления разведки минобороны, командование российских оккупационных войск усиливает информационное давление местных жителей временно оккупированного Донбасса.

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Теги: война, Донбасс, сводка оос
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