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Возле Чернобыльской АЭС горит лес. Повышен уровень цезия, но несущественно – МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 03:28
Возле Чернобыльской АЭС горит лес. Повышен уровень цезия, но несущественно – МАГАТЭ - Фото
Чернобыль (Фото: depositphotos.com)

Возле временно оккупированной российскими войсками Чернобыльской АЭС горит лес, в Киеве и на двух АЭС выявлено несущественное повышение уровня цезия. Об этом сообщает в Twitter Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской AЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также уточнили, что удалось потушить четыре очага, но пожары продолжаются.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил в видеообращении, что Агентство готово направить в Украину экспертов и оборудование, чтобы помочь обеспечить безопасность ядерных объектов и предотвратить риск тяжелой аварии.

Гросси подчеркнул, что нужна рамочная программа, которая позволит МАГАТЭ оказывать техническую помощь для безопасной и надежной эксплуатации украинских ядерных объектов. Он заявил, что готов немедленно приехать в Украину для заключения такого соглашения.

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Марк Сировой
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АЭС чернобыль пожар МАГАТЭ цезий
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