Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую лабораторию в Чернобыле

Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле. Об этом сообщает госагентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

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Отмечается, что стоимость лаборатории – 6 млн евро. Она является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможности. Ее можно использовать на любом этапе обращения с радиоактивными отходами – от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследования и разработки технологий.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", – говорится в сообщении.

Лаборатория создавалась в сотрудничестве с Евросоюзом, в ней было почти 100 единиц самого современного дорогого аналитического оборудования, аналогов которому нет в Европе.

Лаборатория выполняла стратегические функции, в частности проводила характеризации проб радиоактивных отходов, консультировала госорганы, предоставляла аналитические услуги, занималась стандартизацией и другие.

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Марк Сировой

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