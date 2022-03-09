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МАГАТЭ не считает угрозой отключение охлаждения ядерных отходов в Чернобыле

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 16:07
МАГАТЭ не считает угрозой отключение охлаждения ядерных отходов в Чернобыле - Фото
Скриншот из видеозаписи

Международное агентство по атомной энергии считает, что аварийное отключение электроэнергии на захваченной россиянами Чернобыльской АЭС "не оказывает критического влияния на безопасность" объекта. Об этом речь идет в заявлении МАГАТЭ.

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Отключенная ЛЭП "не обеспечивает питание оборудования, связанного с безопасностью", пишет международная организация.

"Тепловая нагрузка бассейна выдержки отработавшего топлива и объем охлаждающей воды, содержащейся в бассейне, достаточен для поддержания эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения", – считают в МАГАТЭ.

Гендиректор организации Рафаэль Мариано Гросси тем не менее "серьезно обеспокоен" ухудшением ситуации в Украине, особенно в отношении атомных электростанций страны, которые должны продолжать работать без каких-либо угроз безопасности.

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Евгений Пилипенко
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чаэс МАГАТЭ
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