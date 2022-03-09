МАГАТЭ не считает угрозой отключение охлаждения ядерных отходов в Чернобыле

Международное агентство по атомной энергии считает, что аварийное отключение электроэнергии на захваченной россиянами Чернобыльской АЭС "не оказывает критического влияния на безопасность" объекта. Об этом речь идет в заявлении МАГАТЭ.

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Отключенная ЛЭП "не обеспечивает питание оборудования, связанного с безопасностью", пишет международная организация.

"Тепловая нагрузка бассейна выдержки отработавшего топлива и объем охлаждающей воды, содержащейся в бассейне, достаточен для поддержания эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения", – считают в МАГАТЭ.

Гендиректор организации Рафаэль Мариано Гросси тем не менее "серьезно обеспокоен" ухудшением ситуации в Украине, особенно в отношении атомных электростанций страны, которые должны продолжать работать без каких-либо угроз безопасности.

25 февраля 2022 года российские оккупанты захватили ЧАЭС.

1 марта МВД сообщило, что враг получает "значительное внешнее и внутреннее облучение" в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Евгений Пилипенко

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