Возле Рады задержали мужчину с гранатой: фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Возле Верховной Рады Украины полицейские задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Мужчину доставили в территориальное управление полиции. Гранату изъяли для направления на экспертное исследование.

"Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции полка особого назначения №2, которые несут службу в усиленном режиме, увидели мужчину, который подозрительно себя вел, а затем решили с ним пообщаться. Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал", - уточнили в пресс-службе.

Задержанного, 22-летнего жителя Полтавской области, доставили в территориальное управление полиции.

По предварительным данным установлено, что мужчина находится в розыске за дезертирство.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

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