Возле устья Дуная подорвался лоцманский катер, проход по каналу ограничили
Администрация морских портов Украины сообщила на своем сайте, что проход дунайским устьем Быстрое, которое открыли всего три недели назад, снова пришлось ограничить. Это произошло после того, как неподалеку от устья получил пробоину лоцманский катер Орлик, принадлежащий компании Дельта-лоцман, филиала АМПУ.
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Катер выполнял лоцманский рейс вне маршрута движения судов и столкнулся со взрывным устройством. Экипаж говорит, что это была не морская мина. Точный тип боеприпаса определят специалисты.
В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии. Катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он остановился и начал быстро тонуть.
Экипаж спасен катером морской поисково-спасательной службы.
- Освобождение острова Змеиный "открыло" устье Быстрое в дельте Дуная для судов с зерном в начале июля.
- 28 июля судно Госгидрографии получило пробоину в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.
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