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17.04.2019, 14:09

ВСУ ищут срочника: скрылся с места службы и забрал оружие - фото

ВСУ ищут срочника: скрылся с места службы и забрал оружие - фото - Фото
Фото: depositphotos.com

Артем Григоренко проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде

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Вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко. Об этом сообщила пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады.

Григоренко призвали на военную службу призван в ноябре 2018 года районным военным комиссариатом Николаевской области.

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С января 2019 года он проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде. Живет в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области.

Фото: facebook.com/14ombr

"Командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции",  - отмечается в сообщении.

В апреле-июне 2019 года планируется призвать на срочную службу 18752 человека.

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Теги: срочник, ВСУ, оружие, Артем Григоренко
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