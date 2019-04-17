ВСУ ищут срочника: скрылся с места службы и забрал оружие - фото

Фото: depositphotos.com

Вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко. Об этом сообщила пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады.

Григоренко призвали на военную службу призван в ноябре 2018 года районным военным комиссариатом Николаевской области.

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С января 2019 года он проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде. Живет в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области.

Фото: facebook.com/14ombr

"Командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

В апреле-июне 2019 года планируется призвать на срочную службу 18752 человека.