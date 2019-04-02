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02.04.2019, 15:41

В ВСУ сказали, сколько призывник получит перед отправкой в армию

В ВСУ сказали, сколько призывник получит перед отправкой в армию - Фото
Фото: flickr Минобороны

На службе призывники находятся на полном государственном обеспечении

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В апреле-июне 2019 года планируется призвать на срочную службу 18752 человека. Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персоналом ГШ ВСУ Валерий Дендебера, передает корреспондент LIGA.net.

В ВСУ планируется призвать 9000 человек, в Нацгвардию - 5152, в Госпогранслужбу - 4000, в госслужбу транспорта - 600 человек.

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Те, у кого высшее образование, призываются на срок до 12 месяцев, со средним образованием - до 18 месяцев.

Призыв будет проходить с 8 апреля по 27 июня.

Отвечая на вопросы журналистов, Дендебера отметил, что прогнозы у него на призыв оптимистические. "Только один из 8-12 не является по вызову в военный комиссариат", - сказал он.

Дендебера напомнил, что призывники не привлекаются к выполнению заданий в рамках ООС в Донецкой и Луганской областях. 

Перед отправкой на службу призывник получает 3,8 тыс грн. На службе они находятся на полном государственном обеспечении. На личные нужды ежемесячно выплачивается около 350 грн.

При увольнении срочник получает материальную помощь в размере от восьми должностных окладов в зависимости от звания и должности. После увольнения также выплачивается материальная помощь в размере минимальной зарплаты или средней зарплаты для тех, кто работал до призыва.

За призывниками сохраняется рабочее место и средняя зарплата.

Из бюджета на обеспечение призыва выделяется 82,6 млн грн.

С 1 апреля в Украине начался призыв на срочную военную службу мужчин до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья, а также тех, у кого нет права на увольнение или отсрочку от призыва.

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Теги: ВСУ, армия, призыв
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