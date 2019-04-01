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01.04.2019, 08:08

В Украине начался весенний призыв на срочную военную службу

В Украине начался весенний призыв на срочную военную службу - Фото
Фото: flickr Минобороны

Весенний призыв продлится до июня этого года

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С 1 апреля в Украине начинается призыв на срочную военную службу мужчин до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья, а также тех, у кого нет права на увольнение или отсрочку от призыва. Об этом говорится в указе президента Украины №22/2019 от 30 января 2019 года.

Согласно документу, весенний призыв продлится до июня этого года.

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"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле - июне 2019 года;  октябре - декабре 2019 года", - отмечается в тексте указа.

11 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины укомплектованы вооружением и техникой на 85%, силы задействованные в ООС, на 99%.

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Теги: указ, весенний призыв
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