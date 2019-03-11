Солдаты на фронте обеспечены оружием на 99%

Иллюстративное фото (Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы Украины укомплектованы вооружением и техникой на 85%, силы задействованные в ООС, на 99%. Об этом сообщил на брифинге начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов, передает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что в 2014-2018 в ВСУ было сформировано около 16 новых боевых бригад, увеличены уже существующие. Чтобы их обеспечить, из Центра избыточного имущества возвратили более 10 тысяч образцов техники. В том числе зенитные ракетные комплексы, танки, БМП, самоходные артиллерийские установки, противотанковые ракетные комплексы.

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Шевцов отметил, что за пять лет капитально отремонтировано более 5700 единиц вооружения и техники. В армии восстановлены ремонтные подразделения. Проведено более 6 тысяч текущих и средних ремонтов.

По словам Шевцова, проблемным остается обеспечение деталями, которые производятся только в РФ, прежде всего, запчастями к вертолетам и самолетам.

Он также подчеркнул, что в рамках материальной помощи от США армия получила более 400 единиц вооружения и более 9500 единиц устройств и техники. Это противотанковые ракетные комплексы, радиолокационные станции, беспилотные авиационные комплексы, автомобили Hummer, радиостанции, тепловизоры, антиснайперские системы.

Ранее сегодня глава Центрального управления безопасности воинской службы Николай Швец сообщил, что накануне выборов армия усилила охрану складов с боприпасами.