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11.03.2019, 17:52

Армия к выборам усиливает охрану складов с боеприпасами

Армия к выборам усиливает охрану складов с боеприпасами - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

Охрана всех потенциально опасных объектов хранения боеприпасов и топлива уже три недели как усилена, сообщили военные

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Вооруженные силы Украины перед президентскими выборами усилили охрану складов боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге начальник Центрального управления безопасности воинской службы Николай Швец, передает корреспондент LIGA.net.

"Охрана всех потенциально опасных объектов хранения боеприпасов и топлива уже три недели как усилена", - сказал он. Швец подчеркнул, что усиленная охрана объектов может быть продолжена и после выборов.

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Он также сообщил, что запланирована реконструкция трех арсеналов для хранения боеприпасов с учетом опыта стран НАТО.

Помимо этого, до конца 2019 года планируется оборудовать охранные периметры 37 объектов на которых хранятся ракеты, боеприпасы и топливо.

12 ноября прошлого года министр обороны Степан Полторак сообщил, что суммарный периметр всех основных арсеналов Вооруженных Сил Украины составляет более 100 км, и сейчас обеспечить надежную охрану складов "очень сложно".

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Теги: боеприпасы, ВСУ, склады
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